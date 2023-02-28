Буренова (Калямина) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренова (Калямина) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

21.10.1907

Дата смерти

14.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907

Отец: Калямин Федор Иванович

Мать: Калямина Агафья Муругова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1935

Сын: Буренов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич

Город Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
16.01.1937

Дочь: Рядовова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
26.09.1938

Сын: Буренов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.1941

Сын: Буренов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буренов Вов Василий Николаевич

Смерть
14.09.1980
Город Каменск - Уральский
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