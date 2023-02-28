Буренова (Калямина) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения21.10.1907
Дата смерти14.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907
Отец: Калямин Федор Иванович
Мать: Калямина Агафья Муругова
Рождение ребёнка
29.04.1935
Сын: Буренов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич
Город Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
16.01.1937
Дочь: Рядовова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
26.09.1938
Сын: Буренов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1941
Сын: Буренов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Буренов Вов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1980
Город Каменск - Уральский