Буренов Георгий Васильевич
мужской, родился 29.04.1935, Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
умер 04.03.2006, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МатьБуренова (Калямина) Анастасия Федоровна21.10.1907 г.р.
Супруги
Буренова Галина15.06.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1935
Отец: не указан
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буренова Галина
Смерть
04.03.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область