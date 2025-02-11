Буренов Георгий Васильевич 29.04.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Буренов Георгий Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.04.1935, Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

умер 04.03.2006, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мать
Буренова (Калямина) Анастасия Федоровна21.10.1907 г.р.
Супруги
Буренова Галина15.06.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1935

Отец: не указан

Мать: Буренова (Калямина) Анастасия Федоровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буренова Галина

Смерть
04.03.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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