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Калямина Агафья Муругова

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1878

Отец: Муругов Павел Максимович

Мать: Муругова Анастасия Митрофановна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Калямин Федор Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Калямин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1899

Сын: Калямин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: Софья Федоровна

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Калямин Вов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1904

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Буренова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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