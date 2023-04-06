Калямина Агафья Муругова
Место рождения
Дата рождения08.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1878
Бракосочетание
03.02.1897
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1898
Сын: Калямин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Калямин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1900
Дочь: Софья Федоровна
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Калямин Вов Матвей Федорович
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1904
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Буренова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Калямин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно