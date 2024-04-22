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Бушуев Семен Афанасьевич

Место рождения

Каменноозерское, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Бушуев Афанасий

Мать: не указана

Каменноозерское, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Бушуев Осип Семенович

Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья

Каменноозерское, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Бушуева Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья

Каменноозерское, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Бушуев Моисей Семенович

Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья

Томская губ., Бийский уезд, Зиминовская вол., с. Сиплевки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Иосиф Семенович

Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья

Сваловка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
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