Бушуев Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Бушуев Афанасий
Рождение ребёнка
1883 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Бушуева Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья
Рождение ребёнка
1892 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья
Томская губ., Бийский уезд, Зиминовская вол., с. Сиплевки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бушуева Ефросинья
Сваловка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917