Бушуев Иосиф Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушуев Семен Афанасьевич
Мать: Бушуева Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Акимова Наталья
Рождение ребёнка
23.04.1909
Дочь: Бушуева Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Акимова Наталья
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бушуев Александр Иосифович
Мать ребёнка: Акимова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Наталья
Смерть
18.07.1915