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Бушуев Иосиф Семенович

Место рождения

Сваловка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушуев Семен Афанасьевич

Мать: Бушуева Ефросинья

Сваловка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Бушуев Тимофей Иосифович

Мать ребёнка: Акимова Наталья

Рождение ребёнка
23.04.1909

Дочь: Бушуева Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Акимова Наталья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бушуев Александр Иосифович

Мать ребёнка: Акимова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Наталья

Смерть
18.07.1915
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