Акимова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Бушуев Тимофей Иосифович

Отец ребёнка: Бушуев Иосиф Семенович

Рождение ребёнка
23.04.1909

Дочь: Бушуева Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Бушуев Иосиф Семенович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бушуев Александр Иосифович

Отец ребёнка: Бушуев Иосиф Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Иосиф Семенович

Смерть
Неизвестно
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