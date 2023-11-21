Акимова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Бушуев Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
23.04.1909
Дочь: Бушуева Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Бушуев Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бушуев Александр Иосифович
Отец ребёнка: Бушуев Иосиф Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно