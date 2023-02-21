Киселёва Акилина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1878
Рождение ребёнка
13.01.1879
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич
Рождение ребёнка
06.07.1882
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич
Рождение ребёнка
07.05.1884
Сын: Киселёв Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич
Рождение ребёнка
20.06.1894
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич
Рождение ребёнка
28.08.1895
Дочь: Киселёва Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич
Рождение ребёнка
16.04.1897
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич
Смерть
Неизвестно