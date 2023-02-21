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Киселёва Акилина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1878

Муж: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1879

Сын: Киселёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1882

Сын: Киселёв Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1884

Сын: Киселёв Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Киселёв Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1895

Дочь: Киселёва Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1897

Сын: Киселёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Фотиевич

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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