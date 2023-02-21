Киселёв Фёдор Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
10.02.1878
Рождение ребёнка
13.01.1879
Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
06.07.1882
Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
07.05.1884
Сын: Киселёв Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
20.06.1894
Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
28.08.1895
Дочь: Киселёва Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
16.04.1897
Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна
Бракосочетание
10.02.1978
Жена: не указана
Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно