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Киселёв Фёдор Фотиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Киселёв Фотий Герасимович

Мать: Киселёва Екатерина Ефремовна

Бракосочетание
10.02.1878

Жена: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1879

Сын: Киселёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1882

Сын: Киселёв Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1884

Сын: Киселёв Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Киселёв Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1895

Дочь: Киселёва Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1897

Сын: Киселёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Акилина Семёновна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1978

Жена: не указана

Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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