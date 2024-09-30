Тёрё Иосиф Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1860
Дата смерти28.12.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1887
Рождение ребёнка
17.05.1892
Дочь: Барндык (Тёрё) Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна
Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1895
Сын: Тёрё Иван Иосифович
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна
Смерть
28.12.1920