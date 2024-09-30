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Тёрё Иосиф Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1860

Дата смерти

28.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1887

Жена: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1892

Дочь: Барндык (Тёрё) Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Тёрё Иван Иосифович

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна

Смерть
28.12.1920

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