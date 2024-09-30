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Тёрё Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895

Отец: Тёрё Иосиф Адамович

Мать: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна

Бракосочетание
21.11.1920

Жена: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1921

Сын: Тёрё Иван Иванович

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1923

Сын: Тёрё Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1925

Сын: Тёрё Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1928

Дочь: (Тёрё) Лида Ивановна

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1930

Сын: Тёрё Виктор Иванович

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1933

Сын: Тёрё Александр Иванович

Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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