Тёрё Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895
Отец: Тёрё Иосиф Адамович
Бракосочетание
21.11.1920
Рождение ребёнка
24.01.1921
Сын: Тёрё Иван Иванович
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1923
Сын: Тёрё Вяйнё Иванович
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1925
Сын: Тёрё Вяйнё Иванович
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1928
Дочь: (Тёрё) Лида Ивановна
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1930
Сын: Тёрё Виктор Иванович
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1933
Мать ребёнка: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Смерть
Неизвестно