Барндык (Тёрё) Елизавета Иосифовна
Место рождения
Дата рождения17.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1892
Отец: Тёрё Иосиф Адамович
Бракосочетание
21.11.1920
Рождение ребёнка
16.05.1922
Дочь: (Барндык) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Барндык Александр Андреевич
Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович
Рождение ребёнка
30.07.1927
Дочь: (Барндык) Эльза Андреевна
Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Барндык Николай Андреевич
Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович
Рождение ребёнка
14.05.1933
Дочь: (Барндык) Люли Андреевна
Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович
Смерть
Неизвестно