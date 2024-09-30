Барндык (Тёрё) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Тёрё) Елизавета Иосифовна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1892

Отец: Тёрё Иосиф Адамович

Мать: Тёрё (Барндык) Мария Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.11.1920

Муж: Барндык Андрей Адамович

Рождение ребёнка
16.05.1922

Дочь: (Барндык) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Барндык Александр Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1927

Дочь: (Барндык) Эльза Андреевна

Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Барндык Николай Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1933

Дочь: (Барндык) Люли Андреевна

Отец ребёнка: Барндык Андрей Адамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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