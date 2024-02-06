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Евдокия Андреева

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Место рождения

Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1889

Отец: не указан

Мать: Беликова Феврония Гордеева

Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Александр Иванович

Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Владимир Иванов

Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутылкина (Беликова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев

Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Беликова Мария Иванова

Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев

Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.

Дочь: Беликова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев

Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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