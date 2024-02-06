Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения23.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1889
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беликов Александр Иванович
Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутылкина (Беликова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Беликова Мария Иванова
Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.
Дочь: Беликова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Беликов Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно