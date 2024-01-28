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Савостьян Анисимович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Степан Савостьянов

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Сальнов Иван Савостьянович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сальнов Никита Севостьянович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрена Савостьяновна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Савостьяновна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1788

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