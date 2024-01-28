Савостьян Анисимович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Савостьянов
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сальнов Иван Савостьянович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сальнов Никита Севостьянович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрена Савостьяновна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Савостьяновна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Смерть
1788