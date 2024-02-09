Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Савостьянов
Отец ребёнка: Савостьян Анисимович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сальнов Иван Савостьянович
Отец ребёнка: Савостьян Анисимович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сальнов Никита Севостьянович
Отец ребёнка: Савостьян Анисимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрена Савостьяновна
Отец ребёнка: Савостьян Анисимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Савостьяновна
Отец ребёнка: Савостьян Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савостьян Анисимович
Смерть
Неизвестно