Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Степан Савостьянов

Отец ребёнка: Савостьян Анисимович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Сальнов Иван Савостьянович

Отец ребёнка: Савостьян Анисимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сальнов Никита Севостьянович

Отец ребёнка: Савостьян Анисимович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрена Савостьяновна

Отец ребёнка: Савостьян Анисимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Савостьяновна

Отец ребёнка: Савостьян Анисимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостьян Анисимович

Смерть
Неизвестно
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