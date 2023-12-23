Сальнов Никита Севостьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти09.01.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Савостьян Анисимович
Мать: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
20.11.1800 ст.
Дочь: Кузнецова Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
16.04.1808 ст.
Сын: Сальнов Егор Никитич
Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна
Смерть
09.01.1842