Сальнов Никита Севостьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальнов Никита Севостьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

09.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Савостьян Анисимович

Мать: Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
20.11.1800 ст.

Дочь: Кузнецова Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1808 ст.

Сын: Сальнов Егор Никитич

Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Сальнова Евдокия Никифоровна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
09.01.1842
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