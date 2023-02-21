Антонов Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1936
Дата смерти25.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936
Отец: Антонов Петр Федорович
Рождение ребёнка
12.12.1961
Дочь: Антонова Упорова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
12.12.1961
Дочь: Блаженко Антонова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Владимировна
Смерть
25.11.1963