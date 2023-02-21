Антонов Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1936

Дата смерти

25.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936

Отец: Антонов Петр Федорович

Мать: Антонова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
12.12.1961

Дочь: Антонова Упорова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
12.12.1961

Дочь: Блаженко Антонова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Владимировна

Смерть
25.11.1963
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