Скареднов Василий Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Скареднов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Скареднов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Скареднова Липистинья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Евгеньевна