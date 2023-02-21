Скареднов Василий Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скареднов Василий Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Скареднов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Скареднов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Скареднова Липистинья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евгеньевна

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