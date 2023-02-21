Скареднов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скареднов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Скареднов Козьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Скареднов Василий Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скареднов Петр

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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