Скареднов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Скареднов Козьма Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Скареднов Василий Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скареднов Петр
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область