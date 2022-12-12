(Скареднова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скареднова) Анна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Скареднов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Скареднов Василий Феодорович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Скареднова Липистинья Васильевна

Отец ребёнка: Скареднов Василий Феодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Василий Феодорович

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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