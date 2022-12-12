(Скареднова) Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Скареднов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Скареднов Василий Феодорович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Скареднова Липистинья Васильевна
Отец ребёнка: Скареднов Василий Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область