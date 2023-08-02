Колосова (Колосова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Колосова) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колосов Виктор

Мать: Колосова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровских Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Боровских Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровских Владимир

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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