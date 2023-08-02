Колосова (Колосова) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колосов Виктор
Мать: Колосова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровских Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Боровских Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровских Владимир
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край