Колосов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конкина Галина Викторовна
Мать ребёнка: Колосова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Колосова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Лидия
Смерть
Неизвестно