Беднякова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе. 7 31 1 1879 (Бедняков) Федор Иванович Иван Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1861 Вера Васильевна Василий Степанович 18 Бачурина 1 1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бедняков Федор Иванович
Бракосочетание
31.01.1879
7 31 1 1879 (Бедняков) Федор Иванович Иван Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1861 Вера Васильевна Василий Степанович 18 Бачурина 1 1861
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Бедняков Федор Иванович
13 5 10 1908 Бедняков Иосиф Федорович 20 Тшлыково 1 1888 Фитова Дарья Егоровна Егор Терентьевич 18 Тшлыково 1 1890 Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Сальницы крестьянин Расторопо... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1898
Сын: Бедняков Константин Федорович
Отец ребёнка: Бедняков Федор Иванович
Есть метрика о рождении. 11 7 4 1898 сын Константин Тшлыково крестьянин Бедняков Федор Иванович Вера Васильевна Тшлыково крестьянин Клочков Федор Захарович
Смерть
Неизвестно