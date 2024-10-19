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Беднякова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Есть метрика о свадьбе. 7 31 1 1879 (Бедняков) Федор Иванович Иван Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1861 Вера Васильевна Василий Степанович 18 Бачурина 1 1861
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Игнат Федорович

Отец ребёнка: Бедняков Федор Иванович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Бедняков Федор Иванович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
7 31 1 1879 (Бедняков) Федор Иванович Иван Дмитриевич 18 Тшлыково 1 1861 Вера Васильевна Василий Степанович 18 Бачурина 1 1861
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бедняков Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Бедняков Федор Иванович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
13 5 10 1908 Бедняков Иосиф Федорович 20 Тшлыково 1 1888 Фитова Дарья Егоровна Егор Терентьевич 18 Тшлыково 1 1890 Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Сальницы крестьянин Расторопо... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1898

Сын: Бедняков Константин Федорович

Отец ребёнка: Бедняков Федор Иванович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 11 7 4 1898 сын Константин Тшлыково крестьянин Бедняков Федор Иванович Вера Васильевна Тшлыково крестьянин Клочков Федор Захарович
Смерть
Неизвестно

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