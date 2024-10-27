Бедняков Иосиф Федорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти01.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1888
Отец: Бедняков Федор Иванович
13 5 10 1908 Бедняков Иосиф Федорович 20 Тшлыково 1 1888 Фитова Дарья Егоровна Егор Терентьевич 18 Тшлыково 1 1890 Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Сальницы крестьянин Расторопо... Показать все
Бракосочетание
05.10.1908
13 5 10 1908 Бедняков Иосиф Федорович 20 Тшлыково 1 1888 Фитова Дарья Егоровна Егор Терентьевич 18 Тшлыково 1 1890 Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Сальницы крестьянин Расторопо... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1909
Сын: Бедняков Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Беднякова (Фитова) Дарья Егоровна
41 12 11 1909 сын Григорий Тшлыково крестьянин Бедняков Иосиф Федорович Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
03.02.1913
Мать ребёнка: Беднякова (Фитова) Дарья Егоровна
3 3 2 1913 сын Федор Тшлыково крестьянин Бедняков Иосиф Федорович Дарья Егоровна Тшлыково крестьянин Копранов Михаил Самсонович Тшлыково солдатка Михеева Анисия Трифоновна
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Бедняков Сергей Иосифович
Мать ребёнка: Беднякова (Фитова) Дарья Егоровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бедняков Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Беднякова (Фитова) Дарья Егоровна
По данным сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati410473226/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D5f6f3430cedf7cc280cf5e42b2b19fa... Показать все
Смерть
01.04.1918
6 1 4 1918 крестьянин Тшлыково Бедняков Иосиф Федорович 28 лет желудок 1890