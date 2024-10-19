Бедняков Сергей Иосифович
Место рождения
Дата рождения21.09.1914
Дата смерти01.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914
Есть метрика о рождении
Смерть
01.01.1942
По данным сайта Память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati410473227/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D5f6f3430cedf7cc280cf5e42b2b19fa... Показать все