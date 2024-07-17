Бедняков Игнат Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бедняков Федор Иванович
Бракосочетание
30.01.1906
Есть метрика о свадьбе. 5 30 1 1906 Бедняков Игнат Федорович 20 Тшлыково 1 1886 Копранова Пелагея Самсоновна Самсон Сергеевич 18 Тшлыково 1 1888 Тшлыково крестьянин Кубыкин Иван Сергееви... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1911
Мать ребёнка: Беднякова (Копранова) Пелагея Самсоновна
18 22 6 1911 сын Иван Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Пелагея Самсоновна Тшлыково крестьянин Дубовиков Антон Гаврилович Тшлыково крестьянка Беднякова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
10.06.1914
Дочь: Беднякова Агриппина Игнатовна
Мать ребёнка: Беднякова (Копранова) Пелагея Самсоновна
Есть метрика о рождении. 22 10 6 1914 дочь Агриппина Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Пелагея Самсоновна Тшлыково крестьянин Дубовиков Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
16.08.1916
Сын: Бедняков Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Беднякова (Копранова) Пелагея Самсоновна
11 16 8 1916 сын Василий Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Пелагея Самсоновна
Рождение ребёнка
21.10.1918
Сын: Бедняков Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Беднякова (Копранова) Пелагея Самсоновна
50 21 10 1918 сын Дмитрий Тшлыково гражданин Бедняков Игнат Федорович Пелагея Самсоновна Тшлыково гражданин Капралов Евдоким Самсонович Тшлыково вдова Миронова Наталья Самсоновна
Рождение ребёнка
03.07.1920
Сын: Бедняков Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: Беднякова (Копранова) Пелагея Самсоновна
22 3 7 1920 сын Сергей Тшлыково крестьянин Бедняков Игнат Федорович Пелагея Самсоновна Тшлыково гражданин Корпачев Евдоким Самсонович Поляны крестьянка Дудёнкова Надежда Сидоровна
Смерть
Неизвестно