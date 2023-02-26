Агрипина Герасимова
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875
Отец: Герасим Иванов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1894
Муж: Елисей Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: Агафия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Павлов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Матрона Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Павлов
Рождение ребёнка
07.10.1902
Дочь: Пелагея Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Павлов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1906
Сын: Иван Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Павлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Павлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Александра Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Павлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно