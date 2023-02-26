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Агрипина Герасимова

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875

Отец: Герасим Иванов

Мать: Александра (Елизавета) (Максимова)

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Елисей Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Агафия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Павлов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Матрона Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Павлов

Рождение ребёнка
07.10.1902

Дочь: Пелагея Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Павлов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Иван Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Павлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Павлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Александра Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Павлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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