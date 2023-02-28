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Алексей Афанасьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Афанасий Григорьев

Мать: Анна Моисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1866

Дочь: Гликерия Алексеева

Мать ребёнка: Соломонида Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1869

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Соломонида Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1873

Сын: Марк Алексеев

Мать ребёнка: Соломонида Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида Емельянова

Смерть
Неизвестно
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