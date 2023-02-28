Алексей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Афанасий Григорьев
Мать: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
12.05.1866
Дочь: Гликерия Алексеева
Мать ребёнка: Соломонида Емельянова
Рождение ребёнка
07.11.1869
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Соломонида Емельянова
Рождение ребёнка
27.03.1873
Сын: Марк Алексеев
Мать ребёнка: Соломонида Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида Емельянова
Смерть
Неизвестно