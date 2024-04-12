Анна Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Моисеева

Анна Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1848

Дочь: Лаврентия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.09.1858

Сын: Харитон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close