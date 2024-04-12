Анна Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
23.01.1848
Дочь: Лаврентия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
?.09.1858
Сын: Харитон Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Григорьев
Смерть
Неизвестно