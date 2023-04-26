Соломонида Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1866

Дочь: Гликерия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Афанасьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1869

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Афанасьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1873

Сын: Марк Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Афанасьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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