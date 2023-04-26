Соломонида Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1866
Дочь: Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
07.11.1869
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
27.03.1873
Сын: Марк Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афанасьев
Смерть
Неизвестно