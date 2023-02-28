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Комлев Елизар Гаврилович

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Место рождения

Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Комлев Гаврил Ефимович

Мать: Комлева Евдокия Яковлевна

Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Между 1897 и 1914

Жена: Комлева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Комлев Михаил Елизарович

Мать ребёнка: Комлева Федора Ивановна

Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Попал в плен (военное)
31.07.1915 ст.
Место пленение - Польша, Самборово. Карточки из лагерей Германии - Мюнстер, Зольтау и Целле.
Военная служба
С 1915 по 1917
242-й пехотный Луковский полк, 1 рота, ратник. Точные даты службы неизвестны
Смерть
Около 1943
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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