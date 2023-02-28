Комлев Елизар Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Комлев Гаврил Ефимович
Бракосочетание
Между 1897 и 1914
Жена: Комлева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1914
Мать ребёнка: Комлева Федора Ивановна
Попал в плен (военное)
31.07.1915 ст.
Место пленение - Польша, Самборово. Карточки из лагерей Германии - Мюнстер, Зольтау и Целле.
Военная служба
С 1915 по 1917
242-й пехотный Луковский полк, 1 рота, ратник. Точные даты службы неизвестны
Смерть
Около 1943
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область