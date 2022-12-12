Комлева Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1859 и 1871

Муж: Комлев Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Комлев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Комлев Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Комлев Елизар Гаврилович

Отец ребёнка: Комлев Гаврил Ефимович

Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
После 1897
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