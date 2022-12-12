Комлева Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1859 и 1871
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Комлев Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Комлев Гаврил Ефимович
Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
После 1897