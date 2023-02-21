Комлева Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1897 и 1914

Муж: Комлев Елизар Гаврилович

Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Комлев Михаил Елизарович

Отец ребёнка: Комлев Елизар Гаврилович

Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1944
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область