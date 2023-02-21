Комлева Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1897 и 1914
Рождение ребёнка
06.09.1914
Отец ребёнка: Комлев Елизар Гаврилович
Татарская, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1944
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область