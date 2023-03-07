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Мишин Василий Гаврилович

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Гавриил Степанов

Мать: Мишина Татьяна Трофимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мишин Петр Васильев

Мать ребёнка: Мишина Агафия Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1905 ст.

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Мишина Агафия Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1907 ст.

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Мишина Агафия Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Агафия Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907
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