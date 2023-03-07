Мишин Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишин Гавриил Степанов
Мать: Мишина Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мишин Петр Васильев
Мать ребёнка: Мишина Агафия Евдокимова
Рождение ребёнка
06.09.1905 ст.
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Мишина Агафия Евдокимова
Рождение ребёнка
03.09.1907 ст.
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Мишина Агафия Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишина Агафия Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907