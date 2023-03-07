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Мишина Татьяна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1864

Муж: Мишин Гавриил Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1866 ст.

Сын: Мишин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Суркова Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Мишин Тарас Гаврилович

Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1875
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