Мишина Татьяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
14.09.1866 ст.
Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Суркова Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мишин Гавриил Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1875