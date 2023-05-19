Суркова (Мишина) Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Мишина) Екатерина Гаврилова

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мишин Гавриил Степанов

Мать: Мишина Татьяна Трофимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1898 ст.

Сын: Сурков Владимир Алексеев

Отец ребёнка: Сурков Алексей Мартемьянов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Сурков Алексей Мартемьянов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Сурков Алексей Мартемьянов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Алексей Мартемьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907