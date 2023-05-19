Суркова (Мишина) Екатерина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Мишин Гавриил Степанов
Мать: Мишина Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
06.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Сурков Алексей Мартемьянов
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Сурков Алексей Мартемьянов
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Сурков Алексей Мартемьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907