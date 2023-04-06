Сурков Алексей Мартемьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурков Алексей Мартемьянов

Сурков Алексей Мартемьянов

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1898 ст.

Сын: Сурков Владимир Алексеев

Мать ребёнка: Суркова Екатерина Гаврилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Суркова Екатерина Гаврилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Суркова Екатерина Гаврилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Екатерина Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close