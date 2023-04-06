Сурков Алексей Мартемьянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1898 ст.
Мать ребёнка: Суркова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Суркова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Суркова Екатерина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907