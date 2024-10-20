Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна

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Место рождения

Забеловка, Житикаринский район, Костанайская область

Дата рождения

25.09.1906

Дата смерти

18.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Забеловка, Житикаринский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Карп Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1926

Дочь: Воронина (Киселева) Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1928

Сын: Киселев Григорий Карпович

Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лабутина (Киселева) Зинаида Карповна

Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Киселев Анатолий Карпович

Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович

Смерть
18.11.1990
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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