Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1906
Дата смерти18.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1926
Дочь: Воронина (Киселева) Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1928
Сын: Киселев Григорий Карпович
Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лабутина (Киселева) Зинаида Карповна
Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Киселев Анатолий Карпович
Отец ребёнка: Киселев Карп Иванович
Смерть
18.11.1990
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край