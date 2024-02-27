Киселев Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Карп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
27.01.1926

Дочь: Воронина (Киселева) Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
04.05.1928

Сын: Киселев Григорий Карпович

Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лабутина (Киселева) Зинаида Карповна

Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Киселев Анатолий Карпович

Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна

Смерть
1958

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