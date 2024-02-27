Киселев Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1926
Дочь: Воронина (Киселева) Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
04.05.1928
Сын: Киселев Григорий Карпович
Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лабутина (Киселева) Зинаида Карповна
Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Киселев Анатолий Карпович
Мать ребёнка: Киселева (Станиславчук) Анна Трофимовна
Смерть
1958