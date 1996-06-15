Киселев Григорий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Григорий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1928

Дата смерти

15.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1928

Отец: Киселев Карп Иванович

Мать: Киселева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Киселев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Киселева Неизвестно

Рождение ребёнка
19.02.1963

Сын: Киселев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Киселева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Неизвестно

Смерть
15.06.1996
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