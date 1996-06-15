Киселев Григорий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1928
Дата смерти15.06.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1928
Отец: Киселев Карп Иванович
Мать: Киселева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Киселев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Киселева Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1963
Сын: Киселев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Киселева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Неизвестно
Смерть
15.06.1996