Suihko (Tanninen) Susanna Ollintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSuihko (Tanninen) Susanna Ollintytär

Suihko (Tanninen) Susanna Ollintytär

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1852

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
05.05.1852
Бракосочетание
02.10.1877

Муж: Suihko Nils Niilonpoika

Рождение ребёнка
22.08.1878

Сын: Suihko Emil-Johan Niilonpoika

Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika

Рождение ребёнка
03.01.1881

Дочь: Iida Niilontytär

Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1883

Дочь: Olsoni Sanna Maria

Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika

Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Suihko Niilo Niilonpoika

Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika

Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close