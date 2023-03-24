Suihko (Tanninen) Susanna Ollintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1852
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
05.05.1852
Бракосочетание
02.10.1877
Рождение ребёнка
22.08.1878
Сын: Suihko Emil-Johan Niilonpoika
Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika
Рождение ребёнка
03.01.1881
Дочь: Iida Niilontytär
Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1883
Дочь: Olsoni Sanna Maria
Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika
Рождение ребёнка
28.09.1890
Отец ребёнка: Suihko Nils Niilonpoika
Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1935