Suihko Nils Niilonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSuihko Nils Niilonpoika

Suihko Nils Niilonpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1853

Дата смерти

23.02.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1877

Жена: Suihko Susanna Ollintytär

Рождение ребёнка
22.08.1878

Сын: Suihko Emil-Johan Niilonpoika

Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär

Рождение ребёнка
03.01.1881

Дочь: Iida Niilontytär

Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1883

Дочь: Olsoni Sanna Maria

Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär

Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Suihko Niilo Niilonpoika

Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär

Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
23.02.1927
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close