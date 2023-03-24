Suihko Nils Niilonpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1853
Дата смерти23.02.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1877
Рождение ребёнка
22.08.1878
Сын: Suihko Emil-Johan Niilonpoika
Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär
Рождение ребёнка
03.01.1881
Дочь: Iida Niilontytär
Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1883
Дочь: Olsoni Sanna Maria
Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär
Рождение ребёнка
28.09.1890
Мать ребёнка: Suihko Susanna Ollintytär
Joensuu, Kovero, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
23.02.1927