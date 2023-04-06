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Александр Парфениев

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Место рождения

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Парфений Иванов

Мать: Марфа Иванова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мануил Александрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1834

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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