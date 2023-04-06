Александр Парфениев
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Парфений Иванов
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мануил Александрович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1834
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно