Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Иванова

Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Архип Парфениев

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Александр Парфениев

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Парфениева

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Емельян Парфениев

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елизавета Парфениева

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ольга Парфениева

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Палагея Парфениева

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Осип Парфениев

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Парфениева

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфений Иванов

Смерть
Неизвестно
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