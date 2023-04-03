Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Архип Парфениев
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Александр Парфениев
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Парфениева
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Емельян Парфениев
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елизавета Парфениева
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ольга Парфениева
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Палагея Парфениева
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Осип Парфениев
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Парфениева
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфений Иванов
Смерть
Неизвестно