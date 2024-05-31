Шумский Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумский Александр Константинович
Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумский Игорь Константинович
Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумская Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеканцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумский Владимир Константинович
Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно