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Шумский Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумский Александр Лаврентьевич

Мать: Малькова Агафия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумский Александр Константинович

Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумский Игорь Константинович

Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумская Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеканцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумский Владимир Константинович

Мать ребёнка: Чеканцева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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