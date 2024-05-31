Малькова Агафия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Агафия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Мальков Тимофей Иванович

Мать: Тягашова Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумская Людмила Александровна

Отец ребёнка: Шумский Александр Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумский Александр Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумский Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумский Константин Александрович

Отец ребёнка: Шумский Александр Лаврентьевич

Смерть
1970

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