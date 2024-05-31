Малькова Агафия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумская Людмила Александровна
Отец ребёнка: Шумский Александр Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумский Константин Александрович
Отец ребёнка: Шумский Александр Лаврентьевич
Смерть
1970