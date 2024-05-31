Шумский Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумский Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумский Константин Александрович

Мать: Чеканцева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунирова Лилия Акрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунирова Лилия Акрамовна

Рождение ребёнка
25.05.1987

Дочь: Шумская Марина Владимировна

Мать ребёнка: Мунирова Лилия Акрамовна

Смерть
Неизвестно

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