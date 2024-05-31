Шумский Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мунирова Лилия Акрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунирова Лилия Акрамовна
Рождение ребёнка
25.05.1987
Дочь: Шумская Марина Владимировна
Мать ребёнка: Мунирова Лилия Акрамовна
Смерть
Неизвестно