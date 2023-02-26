Ксения Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1842

Дочь: Ксения Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1843

Сын: Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1847

Сын: Иосиф Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1849

Сын: Фёдор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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