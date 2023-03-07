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Прохор Георгиев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Прохорова

Мать ребёнка: Ксения Нестерова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1842

Дочь: Ксения Прохорова

Мать ребёнка: Ксения Нестерова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1843

Сын: Пётр Прохоров

Мать ребёнка: Ксения Нестерова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1847

Сын: Иосиф Прохоров

Мать ребёнка: Ксения Нестерова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1849

Сын: Фёдор Прохоров

Мать ребёнка: Ксения Нестерова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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