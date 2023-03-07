Прохор Георгиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Прохорова
Мать ребёнка: Ксения Нестерова
Рождение ребёнка
19.01.1842
Дочь: Ксения Прохорова
Мать ребёнка: Ксения Нестерова
Рождение ребёнка
03.10.1843
Сын: Пётр Прохоров
Мать ребёнка: Ксения Нестерова
Рождение ребёнка
29.03.1847
Сын: Иосиф Прохоров
Мать ребёнка: Ксения Нестерова
Рождение ребёнка
08.05.1849
Сын: Фёдор Прохоров
Мать ребёнка: Ксения Нестерова
Смерть
Неизвестно