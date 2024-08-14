Борисенков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенков Александр Александрович

Борисенков Александр Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Борисенков Александр Андреевич

Мать: Борисенкова Фиония Моисеевна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева (Борисенкова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Борисенков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1937

Сын: Борисенков Николай Александрович

Мать ребёнка: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похоронен в с.Лосево, Мосальского района

Мы используем куки для улучшения работы сайта.