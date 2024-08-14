Борисенков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева (Борисенкова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Борисенков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1937
Сын: Борисенков Николай Александрович
Мать ребёнка: Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похоронен в с.Лосево, Мосальского района