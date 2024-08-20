Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти27.09.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кусков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева (Борисенкова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Борисенков Александр Александрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Борисенков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Борисенков Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1937
Сын: Борисенков Николай Александрович
Отец ребёнка: Борисенков Александр Александрович
Смерть
27.09.1981
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронена в с.Лосево, Мещовского района