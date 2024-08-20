Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова (Кускова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кусков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева (Борисенкова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Борисенков Александр Александрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Борисенков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Борисенков Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.06.1937

Сын: Борисенков Николай Александрович

Отец ребёнка: Борисенков Александр Александрович

Смерть
27.09.1981
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронена в с.Лосево, Мещовского района

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